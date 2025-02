Stunting Bukan Semata Kurang Gizi, Begini Temuan Studi yang Pakai Pendekatan Anak Utuh

Temuan awal studi Action Against Stunting Hub (AASH) di Indonesia mengungkap faktor majemuk di balik kasus atau masalah stunting tersebut. Studi itu adalah bagian dari penelitian tipologi stunting melalui pendekatan anak secara utuh atau "whole child approach" yang dilaksanakan pada 2019-2024 di tiga negara yakni India, Indonesia dan Senegal.

Studi AASH didanai oleh United Kingdom Research and Innovation-Global Challenges Research Fund (UKRI-GCRF). AASH Indonesia dikoordinasikan oleh SEAMEO Regional Center for Food and Nutrition (RECFON) – Pusat Gizi Regional Universitas Indonesia (PKGR UI).