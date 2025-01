Tragedi Bunuh Diri Jonghyun: Ilmuwan Kembangkan Obat Anti Depresi

Bunuh diri memang menjadi momok di banyak negara. Di Amerika Serikat, menurut data Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tingkat bunuh diri meningkat sebesar 26,5 persen sepanjang 1999-2015. Di Sri Langka, ada 4 ribu orang bunuh diri tiap tahunnya. Di Nepal, setelah gempa besar 2015, ada 956 orang rela mengakhiri hidupnya karena alasan tak ingin terkena dampak gempa berikutnya.

Studi ini terbit dalam American Journal of Psychiatry edisi 5 Desember 2017. Artikel yang Michael F. Grunebaum, pakar psikiatri dari Department of Psychiatry, ini berjudul "Ketamine for Rapid Reduction of Suicidal Thoughts in Major Depression: A Midazolam-Controlled Randomized Clinical Trial".