UNESCO Serukan Peningkatan Kualitas Gizi Program Makanan Sekolah

Dalam laporan berjudul "Education and Nutrition: Learn to Eat_Well" yang dirilis saat acara "Nutrition for Growth" di Prancis ditekankan perlunya standar gizi dalam makanan di sekolah. Pada tahun 2022, hampir sepertiga (27 persen) makanan sekolah di seluruh dunia dirancang tanpa konsultasi dengan ahli gizi.