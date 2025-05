3 Rencana Rahasia Mourinho di Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Wartawan Duncan Castles mengungkap tiga rencana rahasia Jose Mourinho dalam membenahi dan meningkatkan penampilan Manchester United (MU) jelang musim 2016/17.



Castles menulis dalam artikel di Scotland’s Daily Record bahwa Mourinho kini terus menggodok kemudian menerapkan tiga rahasia yang bakal terkuak dalam waktu belakangan ini di MU.



Castles dikenal punya hubungan dekat dengan kubu Mourinho. Wartawan itu bahkan banyak disebut sebagai juru bicara The Special One di media sosial, sebagaimana dikutip dari laman 101greatgoals.



Buktinya, Castles tahu persis mengenai rencana pemecatan Mourinho sebagai manajer Chelsea beberapa bulan sebelumnya. Selanjutnya, wartawan itu mengetahui rencana pelatih asal Portugal itu bakal menjabat sebagai manajer anyar Manchester United.



Pada Minggu, Castles mempublikasikan catatan mengenai tiga rahasia Mourinho manakala membesut dan menangani MU.



Pertama, Mourinho menyiapkan dan mematangkan untuk memasang empat pemain depan.



Castles mengungkapkan bahwa Mourinho condong memilih Zlatan Ibrahimovic ditempatkan di lini depan, bersama dengan Wayne Rooney yang akan mengambil peran sebagai pemain nomor 10, dan Henrikh Mkhitaryan serta Anthony Martial beroperasi di lini sayap.



Sementara itu, Marcus Rashford lebih didorong sebagai penyerang untuk melengkapai empat pemain yang bakal ditempatkan di lini depan.



Berkaitan dengan isu yang banyak dibincang di media, Castles juga memprediksi bahwa Paul Pogba bakal hengkang dari Juventus ke Manchester United.



Kedua, Mourinho berencana menjual empat pemain yang kini bercokol di MU. Castles menulis, "Tidak bisa diragukan bahwa skuad kini tampak terlalu gemuk dan kurang efektif. Daley Blind, Juan Mata, Bastian Schweinsteiger dan Marcos Rojo siap dijual. Mourinho berharap penjualan itu dapat lebih mengefektifkan penampilan skuad di masa depan."



Ketiga, Mourinho berencana mempertahankan Marouane Fellaini. Fans MU selama ini banyak kecewa dengan penampilan Fellaini. Hanya saja, Mourinho beranggapan bahwa Fellaini menjadi pemain bagi masa depan Old Trafford.



Castles menulis, "Mourinho berencana mempertahankan Marouane Fellaini yang dipandang dapat menempati berbagai posisi, sarat pengalaman, dan kokoh serta tangguh secara fisik."



ANTARA