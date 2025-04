Berita Transfer Liga Inggris: Chelsea Hampir Pasti Dapat Bakayoko

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea hampir pasti mendapat tambahan kekuatan berarti untuk mempertahankan gelar juara di Liga Primer Inggris dan bersaing di Liga Champions Eropa. Tiemoue Bakayoko, gelandang berusia 22 tahun dari AS Monaco, bergabung kemarin dengan harga transfer 40 juta pound sterling atau sekitar Rp 690 miliar.



Bakayoko sudah memberi isyarat untuk konfirmasi kepindahan klubnya tersebut dengan memberikan tanda suka pada beberapa pernyataan penggemarnya di jaringan media sosial, Twitter, kemarin. Salah satu tweet yang ditandainya adalah berisi kata-kata, "@TimoeB08 Tak sabar menunggu kamu bermain di Stamford Bridge."



Pada musim lalu, Bakayoko menolong Monaco menjuarai Liga 1 Prancis untuk pertama kali dalam 17 tahun dan menembus babak semifinal Liga Champions.



Pada 51 kali penampilannya di tim asuhan pelatih asal Portugal, Leonardo Jardim, pemain asal Prancis ini tidak hanya andal menghadang lawan, tapi juga cekatan dalam mengawali serangan balik Monaco.



Kedatangan Bakayoko di Stamford Bridge, London, stadion tanding Chelsea, kemungkinan besar untuk menggantikan peran gelandang tim berjulukan The Blues ini, Nemanja Matic. Pemain asal Serbia itu mengisyaratkan mau pindah. Namun Chelsea berusaha mencegah Matic bergabung dengan Manchester United. Pasalnya, United sudah menyerobot penyerang incaran Chelsea dari Everton, Romelu Lukaku.



Bakayoko akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Chelsea pada hari ini setelah Blues mencapai kesepakatan harga transfer dengan Monaco. Gelandang muda bertenaga yang tahun ini sekali membela tim nasional Prancis tersebut sebenarnya masih cedera lutut pada akhir Liga 1 musim lalu. Ia masih harus menjalani pemulihan.



Tapi juara bertahan Liga Primer ini yakin ia tidak harus membutuhkan operasi lebih jauh, meski butuh waktu istirahat lebih lama, yaitu sampai September. Sedangkan Liga Primer 2017/2018 akan dimulai pada 13 Agustus mendatang.



Pelatih Chelsea asal Italia, Antonio Conte, kemungkinan besar akan membawa Bakayoko dalam tur pramusim The Blues di Cina, Singapura, dan Australia pekan depan, meski tidak diturunkan. Mantan pemain tim nasional Prancis ini juga kecil kemungkinan bisa bermain dalam pertandingan Chelsea melawan Arsenal di Piala Community Shield.



Setelah mendapatkan Bakayoko, Conte masih melanjutkan negosiasi dengan Juventus, mantan klub semasa menjadi pemain dan pelatih, untuk bisa mendapatkan bek kiri asal Brasil, Alex Sandro. Selain itu, setelah gagal mendapatkan Lukaku, Conte masih berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Real Madrid soal perekrutan penyerang Spanyol, Alvaro Morata, dan bek kanan Brasil, Danilo.



Morata sudah pernah mengungkapkan ketertarikannya bergabung dengan Conte di Chelsea. "Conte adalah salah satu manajer terbaik saat ini. Saya sangat yakin ia tertarik bekerja sama dengan saya untuk Juventus. Tapi ia pergi sebelum saya tiba di sana. Saya yakin, cepat atau lambat, saya akan bekerja dengannya," kata Morata, April lalu.



Conte telah menyambut baik kembalinya kiper asal Argentina, Willy Caballero, dan pemain belakang Antonio Rüdiger ke dalam skuad Chelsea. Namun Rudiger masih diberi cuti satu pekan karena baru membela negaranya, Jerman, pada Piala Konfederasi di Rusia.



Conte juga dikabarkan masih meminati penyerang Bayern Muenchen asal Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang. Namun salah seorang pengamat sepak bola di Eropa, Gabriele Marcotti, khawatir Aubameyang tidak cocok dengan gaya permainan Chelsea yang menekankan kerja keras di semua lini.



