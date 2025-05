TEMPO.CO, Jakarta - Keberhasilan Barcelona mempertahankan gelar juara La Liga Spanyol disambut dengan pesta di jalanan kota itu, Ahad malam waktu setempat. Para pemain Barcelona diarak naik bus dengan atap terbuka dan disambut oleh 100 ribu lebih suporter di sepanjang Jalan Ciudad Condal.



Pesta itu digelar 24 jam setelah para pemain kembali dari Granada dan memastikan klub itu meraih gelar dengan kemenangan 3-0. Para pemain Barca menjalani pesta itu dengan memakai kaus bertulisan “s'ha demonstrat” dalam bahasa Katalan, yang berarti "Kami sudah tunjukkan".



Pesan dalam bahasa Katalan itu lebih terasa mengena karena musim ini, saat meraih gelar yang ke-24, Barcelona harus berdarah-darah. Mereka baru bisa memastikan gelar dalam laga terakhir dan akhirnya hanya unggul satu angka dari Real Madrid.



Dalam pesta perayaan itu, Luis Suarez mendapat perhatian lebih. Keberhasilannya mencetak 40 gol dianggap menjadi kunci keberhasilan Barca menjadi juara. Karena itu, para suporter mengelu-elukan pemain Uruguay yang menjadi top scorer itu dengan teriakan “La Liga de Suarez” atau Liganya Suarez.



Kemeriahan perayaan Barca bisa dilihat dari rangkaian foto dan cuitan akun resmi klub tersebut, serta dari para pemainnya, seperti berikut ini.







Arak-arakan pemain Barcelona disambut meriah warga kota.





Para bintang Barcelona merayakan kemenangan di atas bus dengan atap terbuka.

The FC Barcelona victory parade, as it happened on social media! https://t.co/jvRXeBNwZQ | #CampionsFCB pic.twitter.com/ZW19K8I26n