Hasil Liga Spanyol: Atletico Madrid Kudeta Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona harus merelakan posisinya di puncak klasemen La Liga Spanyol setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol di kandang Espanyol, Sabtu malam, 2 Januari 2016. Posisi itu direbut Atletico Madrid, yang mengalahkan Levante 1-0 berkat gol Thomas.



Atletico kini mengemas nilai 41 dari 18 laga. Sedangkan Barcelona mengumpulkan nilai 39 dari 17 laga. Real Madrid yang berada di posisi ketiga dengan nilai 36 akan bermain melawan Valencia malam ini (klasemen lihat di sini).



Berikut ini hasil lengkap pertandingan Sabtu malam kemarin:



Espanyol 0 - 0 Barcelona

Atletico Madrid 1 - 0 Levante

Malaga 2 - 0 Celta Vigo



Jadwal berikutnya, Ahad malam ini:



Valencia vs Real Madrid

Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Real Betis vs Eibar

Granada vs Sevilla

Deportivo La Coruna vs Villarreal

Athletic Bilbao vs Las Palmas



UEFA | NS