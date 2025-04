Jadwal Bola Hari Ini: Persija Vs PS TNI, Chelsea Vs Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Sabtu, 30 September 2017, akan menyajikan sederet pertandingan dari Liga 1 Indonesia dan kompetisi Eropa.

Di Liga 1 antara lain ada laga menarik antara Persija Jakarta dan PS TNI serta Mitra Kukar vs Sriwijaya FC yang sama-sama akan disiarkan tvOne.

Dari Liga Inggris ada laga besar Chelsea vs Manchester City. Selain itu akan berlaga pula Manchester United dan Tottenham Hotspur.

Liga Spanyol akan menyajikan perjuangan Atletico Marid, yang berlaga di kandang Leganes.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1



Sabtu, 30 September 2017

15:00 Mitra Kukar vs Sriwijaya FC (tvOne)

15:00 Persela Lamongan vs Persegres Gresik United

18:30 Persija Jakarta vs PS TNI (tvOne)

Liga Inggris



Sabtu, 30 September 2017

18:30 Huddersfield Town vs Tottenham Hotspur (beIN Sports 1)

21:00 AFC Bournemouth vs Leicester City (beIN Sports 2)

21:00 Manchester United vs Crystal Palace (beIN Sports 1)

21:00 Stoke City vs Southampton (MNC TV)

21:00 West Bromwich Albion vs Watford

21:00 West Ham United vs Swansea City

23:30 Chelsea vs Manchester City (beIN Sports 1, RCTI)

Liga Spanyol

Sabtu, 30 September 2017

18:00 Deportivo La Coruna vs Getafe (beIN Sports 2)

21:15 Sevilla vs Malaga

23:30 Levante vs Alaves



Ahad, 1 Oktober 2017

01:45 Leganes vs Atletico Madrid (beIN Sports 1)

Liga Italia



Sabtu, 30 September 2017

23:00 Udinese vs Sampdoria



Ahad, 1 Oktober 2017

01:45Genoa vs Bologna

Liga Jerman



Sabtu, 30 September 2017

20:30 Augsburg vs Borussia Dortmund (FOX Sports)

20:30 Borussia Moenchengladbach vs Hannover 96

20:30 Eintracht Frankfurt vs VfB Stuttgart

20:30 Wolfsburg vs Mainz 05 (FOX Sports 2)

23:30 Hamburger SV vs Werder Bremen (FOX Sports).