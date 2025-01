Jadwal Liga 1 2024-2025 Pekan Ke-18 Mulai 10 Januari, Sebelumnya Ada Laga Tunda Bali United vs Persib Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air, Liga 1 2024-2025 pekan ke-18 atau pekan pertama paruh kedua, akan kembali bergulir pada Jumat, 10 Januari 2025. Akan tetapi, tiga hari sebelumnya, akan ada pertandingan tunda Bali United vs Persib Bandung.

Kala itu, Persib yang kini menjadi pemuncak klasemen semenara Liga 1, mengajukan permohonan penundaan karena jadwal pertandingan berdekatan dengan laga melawan Port FC di penyisihan grup AFC Champions League Two.

Selasa, 7 Januari 2025 Laga tunda pekan ke-12: Bali United vs Persib Bandung (19.00 WIB)

Jumat, 10 Januari 2025 Malut United vs Madura United (15.30 WIB) Barito Putera vs Persija Jakarta (15.30 WIB)

Sabtu, 11 Januari 2025

PSBS Biak vs Persib Bandung (13.30 WIB)

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (15.30 WIB)

Dewa United vs Arema FC (19.00 WIB)