Jadwal Liga 1 Senin 20 Januari 2025: Semen Padang FC vs Bali United dan PSIS Semarang vs Persis Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pertandingan terakhir Liga 1 pekan ke-19 akan digelar pada hari ini, Senin, 20 Januari 2025, yakni Semen Padang FC vs Bali United dan PSIS Semarang vs Persis Solo. Kedua laga ini masing-masing dijadwalkan mulai 15.30 WIB dan 19.00 WIB, dan bisa disaksikan secara langsung di Indosiar atau platform streaming Vidio.

Dengan melihat situasi kedua tim, duel Semen Padang FC vs Bali United diperkirakan bakal berjalan ketat. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi tim Kabau Sirah untuk membalas kekalahan 0-2 pada pertemuan mereka di paruh pertama di Bali pada Agustus lalu.

Jumat, 17 Januari 2025 Persebaya Surabaya vs Malut United (0-2) Persib Bandung vs Dewa United (0-2)

Sabtu, 18 Januari 2025 PSM Makassar vs PSBS Biak (1-1) Madura United vs Barito Putera (2-4)

Minggu, 19 Januari 2025

Persik Kediri vs PSS Sleman (0-0)

Borneo FC vs Arema FC (3-1)

Persija Jakarta vs Persita Tangerang (2-0)