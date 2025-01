Jadwal Liga Champions Rabu Dinihari 22 Januari 2025: Liverpool, Barcelona, Juventus Berlaga

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan kembali hadir pada Selasa malam ini waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 22 Januari 2026, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketujuh. Liverpool, Barcelona, dan Juventus akan berlaga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Liga Champions yang memakai format baru menetapkan setiap tim akan menjalani delapan laga di babak atal atau babak liga. Karena itu setiap peserta (36 tim) kini tinggal menyisakan dua pertandingan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Persaingan masih terbuka lebar. Nantinya delapan tim teratas klasemen akan langsung lolos ke babak 16 besar. Sedangkan tim urutan kesembilan hingga 24 akan menjalani laga playoff, yang berlangsung dua leg, untuk memperebutkan delapan tiket 16 besar lainnya.

Liverpool saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 18, unggul tiga poin dari Barcelona. Liverpool akan melawan Lille malam ini, sedangkan Barcelona akan menghadapi Benfica.

Liverpool akan bisa lolos ke babak 16 besar bila menang atas Lille. Dengan dua laga tersisa, mereka kini sudah unggul enam angka dari Borussia Dortmund yang ada di posisi kesembilan.

Bagi barcelona, kemenangan dalam laga nanti belum akan langsung meloloskan mereka. Tim Liga Spanyol ini hanya unggul tiga poin dari Dortmund dan tiga tim lain di luar zona lolos ke babak 16 besar.

Malam ini, Juventus juga akan tampil melawan Club Brugge. Tim asal Italia ini masih tercecer di posisi ke-14 klasemen dengan nilai 11.

Pertandingan lainnya malam ini adalah Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen, Bologna vs Borussia Dortmund, dan AS Monaco vs Aston Villa.

Jadwal Liga Champions Pekan Ketujuh

(Live Bein Sports)

Rabu, 22 Januari 2025

00:45 Atalanta vs Sturm Graz

00:45 AS Monaco vs Aston Villa (SCTV)

03:00 Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen

03:00 Benfica vs Barcelona

03:00 Bologna vs Borussia Dortmund

03:00 Club Bruges vs Juventus

03:00 Crvena Zvezda vs PSV

03:00 Liverpool vs Lille

03:00 Slovan Bratislava vs Stuttgart.

Kamis, 23 Januari 2025

00:45 RB Leipzig vs Sporting (SCTV)

00:45 Shakhtar Donetsk vs Brest

03:00 Celtic vs Young Boys

03:00 Feyenoord vs Bayern Munchen

03:00 Milan vs Girona

03:00 PSG vs Manchester City

03:00 Sparta Praha vs Inter Milan

03:00 Arsenal vs Dinamo Zagreb

03:00 Real Madrid vs Salzburg.