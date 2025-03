Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah Timnas Indonesia Kalah 1-5 dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dalam laga pekan ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hasil ini membuat Tim Garuda terlempar dari posisi empat besar yang menjanjikan tiket ke putaran keempat.

Pada pertandingan di Sydney, Indonesia tertinggal tiga gol pada babak pertama, lewat gol Martin Boyle (penalti), Nishan Velupillay, Jackson Irvine. Setelah kebobolan lagi Lewis Miller, Indonesia sempat meraih gol lewat Ole Romeny, namun kembali kebobolan oleh gol kedua Jackson Irvine.

Indonesia sempat mendapat penalti pada babak pertama. Kevin Diks yang menjadi eksekutor penalti gagal mencetak gol.



Kekalahan itu membuat Indonesia turun ke posisi kelima klasemen sementara Grup C dengan enam poin. Sedangkan Australia semakin kokoh di posisi kedua dengan sepuluh poin.

Indonesia terancam turun ke posisi keenam, atau terbawah klasemen, bila Cina bila mengalahkan Arab Saudi Kamis malam.

Posisi di luar empat besar merupakan zona tak aman. Nantinya, tim penghuni dua besar klasemen akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim posisi ketiga dan keempat klasemen berhak berjuang lagi di putaran keempat. Sedangkan tim urutan kelima dan keenam akan tersingkir.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga tersebut akan menjadi kesempatan Patrick Kluivert meraih poin pertama setelah gagal menang dalam debutnya.

Dalam pertemuan di kandang Bahrain 10 Oktober lalu, Indonesia menahan Bahrain 2-2. Laga itu menjadi sorotan netizen Indonesia karena injury time yang terlalu lama yang memungkinkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan. Rekap Hasil dan Jadwal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 5 September 2024

Jepang vs Cina 7-0

Australia vs Bahrain 0-1

Arab Saudi vs Timnas Indonesia 1-1.

10 September 2024

Cina vs Arab Saudi 1-2

Timnas Indonesia vs Australia 0-0

Bahrain vs Jepang 0-5.

10 Oktober 2024

Australia vs Cina 3-1

Bahrain vs Timnas Indonesia 2-2

Arab Saudi vs Jepang 0-2.

Selasa, 15 Oktober 2024

Jepang vs Australia 1-1

Cina vs Timnas Indonesia 2-1

Arab Saudi vs Bahrain 0-0.

14 November 2024

Australia vs Arab Saudi 0-0

Bahrain vs Cina 0-1

15 November 2024

Timnas Indonesia vs Jepang 0-4.

19 November 2024

Bahrain vs Australia 2-2

Cina vs Jepang 1-3

Timnas Indonesia vs Arab Saudi 2-0

20 Maret 2025

Australia vs Timnas Indonesia 5-1

Jepang vs Bahrain

Arab Saudi vs Cina.

25 Maret 2025

Jepang vs Arab Saudi

China vs Australia

Timnas Indonesia vs Bahrain (20.45 WIB, live RCTI dan Vision+).

5 Juni 2025

Australia vs Jepang

Bahrain vs Arab Saudi

Timnas Indonesia vs Cina