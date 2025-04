Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-31: Man United vs Man City 0-0, Chelsea Seri, Liverpool Kalah, Southampton Terdegradasi

Sementara itu, kemenangan atas Southampton membuat Tottenham naik ke peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris sementara dengan raihan 37 poin.

Liga Inggris Pekan Ke-31

Sabtu, 5 April 2025

Everton vs Arsenal 1-1

Ipswich Town vs Wolves 1-2

Crystal Palace vs Brighton 2-1

West Ham vs Bournemouth 2-2

Aston Villa vs Nottingham Forest 2-1.