TEMPO.CO, Jakarta - Bold Indonesia Group of Reds' Supporters (Big Reds), suporter Liverpool di Indonesia, menggelar nonton bareng di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Ahad, 28 Februari 2016, malam. Kumpul akbar ini seiring laga tim kesayangan mereka yang akan menghadapi Manchester City di final Piala Liga di Stadion Wembley, London.

"Berdasarkan tiket yang sudah terjual, nobar ini akan dihadiri 1.350 orang," ujar Daroe Widagdo, ketua panitia acara itu. “Chant You’ll Never Walk Alone bakal berkumandang sepanjang pertandingan.” Begitu juga sorakan-sorakan lainnya, seperti We Are Liverpool, Justice for the 96, dan lainnya.

Mereka hanya akan menggunakan sebagian tribun stadion. Layar utama, 4x6 meter, akan ditempatkan di tribun VIP timur. Di sisinya akan ada dua layar tambahan, masing-masing 2x3 meter. Selain nonton bareng, penonton disuguhkan fun games dengan berbagai hadiah. Puncaknya, kata Daroe, pesta perayaan kemenangan yang akan digelar usai pertandingan dengan tampilan disc jockey.



Meski pertandingan baru mulai pukul 23.00 WIB, acara nonton bareng akan dimulai pukul 21.00 WIB. Sambil menunggu kick-off, suporter Liverpool dihibur berbagai band seperti The Beaters, 4 People at the Pool, dan Rumah Sakit. Nonton bareng ini menjadi ajang kumpul menyambut ulang tahun ke 16 Big Reds. Tiket bisa dibeli secara di lokasi seharga Rp 75 ribu dan Rp 100 ribu. Loketnya ada di Pintu VII Stadion Gelora Bung Karno.

Selain di Jakarta, nonton bareng juga digelar di cabang-cabang Big Reds di Solo, Magelang, Jogja, Semarang. Di Lapangan Kota Barat, Solo, misalnya, akan dihadiri lebih dari 500 penonton.

Kelompok suporter dengan 8575 anggota di seluruh Indonesia itu optimistis tim mereka bakal menggulung Manchester City. Harapan mereka timbul setelah kehadiran pelatih anyar, Juergen Klopp. "Mereka jadi lebih efisien memaksimalkan peluang di depan gawang," ujar Dimas Pridinaryana Putra, ketua Big Reds Indonesia.

Liverpool menjadi tim paling sukses di turnamen yang digelar sejak 1960 ini. The Reds delapan jadi juara dan tiga kali tampil sebagai finalis. Terakhir, mereka menjadi kampiun pada 2012 dengan menggulung Cardiff City.

REZA MAULANA