7 Variety Show Korea Bertema Traveling, Dibintangi Aktor, Aktris, dan Idol Ternama

TEMPO.CO, Jakarta - Selain dikenal dengan film dan dramanya, Korea Selatan juga populer dengan variety show yang menghibur dan menampilkan berbagai aktor, aktris, serta idola ternama. Acara-acara ini menghadirkan beragam konsep menarik, salah satunya yang sering diangkat adalah tema traveling atau perjalanan dan liburan.

Variety show bertema traveling ini menyajikan hiburan dengan menampilkan perjalanan para selebritas ke berbagai destinasi, baik di dalam Korea Selatan maupun mancanegara. Tidak hanya menonjolkan aktivitas berwisata, program itu juga menggabungkannya dengan tantangan menarik, permainan seru, dan momen keseharian yang menghibur. Berikut ini beberapa variety show Korea yang mengangkat tema traveling.

1. Rented in Finland Variety show Korea bertema traveling yang pertama adalah Rented in Finland. Program ini menampilkan aktor-aktor terkenal seperti Cha Eun Woo, Lee Je Hoon, Lee Dong Hwi, dan Kwak Dong Yeon yang meninggalkan kenyamanan kota untuk tinggal di pedesaan Lapland, Finlandia. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan tanpa listrik, internet, air mengalir, dan melakukan tugas-tugas seperti memotong kayu dan memasak di alam terbuka.

2. My Name is Gabriel My Name is Gabriel adalah acara variety show baru di mana para pemerannya merasakan kehidupan sebagai orang lain di luar negeri selama 72 jam. Mereka harus beradaptasi dalam identitas baru di mana tak seorang pun mengenal mereka.

Program ini akan dipandu oleh pembawa acara Defconn, Lee Hae Ri, dan Kang Min Kyung. Sedangkan, para anggota pemerannya adalah Park Myung Soo, Park Bo Gum, Ji Chang Wook, Yeom Hye Ran, Hong Jin Kyung, Dex, Gabee, dan Jennie Blackpink.

3. I am Ground Lee Sang Yup, Kwanghee, Kim Min Kyu, dan Son Dong Pyo dari MIRAE menjadi pemeran dari acara varietas I Am Ground. Dalam program ini, para peserta akan bepergian ke luar negeri dan berinteraksi dengan penduduk setempat melalui permainan khas Korea.

Melansir dari Allkpop, acara ini dimulai dengan perkenalan diri melalui permainan I am Ground. Kemudian diikuti dengan berbagai permainan seru seperti Zero Game, Silent 007 Bang, Mugunghwa Flower Has Bloomed Game, dan banyak lagi.

4. Bros on Foot Mengutip dari Soompi, variety show Bros on Foot akan mengikuti kisah Ha Jung Woo, Joo Ji Hoon, Minho SHINee, dan Yeo Jin Goo. Mereka berlibur dan menjelajah atas nama kaum muda yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir terjebak di rumah karena COVID-19. “Tim impian” ini akan bepergian ke Selandia Baru dan berkompetisi dalam misi untuk mendapatkan tiket liburan yang dapat mereka berikan kepada kaum muda.

5. Europe Outside Your Tent Europe Outside Your Tent adalah acara berkemah yang santai dan menjelajahi Eropa dengan pendekatan yang berbeda. Acara ini memilih lokasi perkemahan alih-alih hotel, mobil sewaan daripada kereta api, serta pasar lokal sebagai alternatif dari restoran.

Variety show ini telah memiliki beberapa season dengan pemeran yang berbeda-beda. Europe Outside Your Tent: Southern France (2024) dibintangi oleh Ra Mi Ran, Han Ga In, Jo Bo Ah, dan Ryu Hye Young. Europe Outside Your Tent: Romantic Italy (2024) mengajak Kwak Sun Young, Lee Jo Bin, Lee Se Young, dan Ra Mi Ra sebagai anggotanya.

Sementara itu, Europe Outside Your Tent: Spain (2023) dibintangi Park Myung Hoon, Kwon Yul, Choi Won Young, dan Cho Jin Woong. Lalu ada Europe Outside Your Tent: Norway yang mengikuti kisah Park Ji Hwan, Yoon Kyun Sang, Jin Seon Kyu, dan Yoo Hae Jin.

6. House on Wheels Acara ini menampilkan selebritas Korea yang bepergian ke berbagai tempat tenang di Korea Selatan dengan menggunakan rumah portabel. Mereka menikmati kehidupan sederhana, memasak, dan berinteraksi dengan tamu-tamu spesial yang diundang di setiap episode. Tamu-tamu itu seperti teman dan keluarga, untuk tinggal bersama mereka selama satu atau dua malam di rumah portabel.

Musim pertama program tersebut, yang tayang perdana pada tahun 2020, dimulai dengan pemeran Sung Dong Il, Kim Hee Won, dan Yeo Jin Goo. Im Siwan menggantikan Yeo Jin Goo di musim kedua acara tersebut, dan Gong Myung mengambil alih posisi Im Siwan di musim ketiga. Saat Gong Myung menjalani wajib militer, posisinya digantikan oleh Rowoon.

7. 2 Days & 1 Night Variety show Korea bertema traveling selanjutnya adalah 2 Days & 1 Night. Ini adalah salah satu variety show terpopuler di Korea Selatan. Program ini menampilkan para anggota yang melakukan perjalanan ke berbagai destinasi di Korea.

Mereka berpartisipasi dalam berbagai permainan dan tantangan untuk menentukan fasilitas yang akan mereka nikmati selama perjalanan, seperti makanan dan tempat tidur. Variety show ini kerap mengundang berbagai aktor, aktris, dan grup idola, seperti Itzy, Enhypen, (G)-Idle, NewJeans,



