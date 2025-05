TEMPO.CO, Bandung - Band The Changcuters akan menggebrak salah satu panggung Summer Sonic di Tokyo, Jepang, pada 15 Agustus 2015. Di Island Stage, The Changcuters akan meramaikan suasana festival musim panas itu bersama band-band dari negara Asia.



Manajer The Changcuters Andi Asmawir mengatakan The Changcuters diberi alokasi waktu tampil 30-45 menit. Mereka menyiapkan delapan-sepuluh lagu berirama rock ‘n roll.



The Changcuters memilih yang berlirik bahasa Indonesia, tidak harus berbahasa Inggris. “Supaya ciri Indonesianya juga terlihat, sementara lagunya masih disusun,” kata Andi, Rabu, 8 Juli 2015.



The Changcuters merupakan satu-satunya band dari Indonesia yang diundang panitia. Band yang beranggotakan Tria (vokalis), Qibil, Alda (gitar), Dipa (bass), dan Erick (drum) itu, kata Andi, dilirik panitia ketika mereka pentas di Jakarta beberapa waktu lalu. “Orang Jepang itu lalu kirim e-mail, minta biodata band,” ujarnya.



Andi mengatakan The Changcuters merasa senang diundang tampil. Alasannya, Summer Sonic merupakan festival musik terbesar di Asia yang digelar tahunan tiap musim panas di Jepang.



Hal lain yang membuat mereka semangat adalah kabar akan hadirnya juga panitia dari acara musik terbesar di Inggris, yakni Glastonbury Festival. “Mudah-mudahan Changcuters bisa diajak main juga di sana,” ujar Andi.



