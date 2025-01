Bocoran Shogun Season 2 Usai Borong 4 Piala di Golden Globes 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Shogun (2024), serial drama sejarah garapan FX Productions baru saja menyapu bersih ajang Golden Globes 2025 yang digelar di Beverly Hilton, Los Angeles, pada 5 Januari lalu. Serial ini berhasil memborong empat penghargaan utama dari empat nominasi yang didapat.

Shogun Panen Penghargaan setelah Emmy Awards 2024

Penghargaan Best TV Series, Drama yang dimenangkan Shogun mengungguli pesaing kuat mereka seperti The Diplomat dari Apple TV+, Mr. and Mrs. Smith dari Prime Video, Slow Horses dari Apple TV+, The Day of the Jackal dari Peacock hingga Squid Game 2 dari Netflix. Tak hanya itu, tiga pemain utamanya turut membawa pulang penghargaan bergengsi tersebut. Hiroyuki Sanada dinobatkan sebagai Best TV Actor - Drama, Anna Sawai sebagai Best TV Actress - Drama, dan Tadanobu Asano menang di kategori Best Supporting Actor - TV.