Deretan Drakor yang Dibintangi Kim Young Kwang

AKTOR Kim Young Kwang baru-baru ini menjadi sorotan mengenai perannya dalam The Haunted Palace drama Korea yang tayang pada Jumat, 18 April 2025. Sosok Gangcheori diperankan oleh Kim Young Kwang. Gangcheori diceritakan sebagai naga yang naik ke langit setelah seribu tahun melakukan pertapaan di dasar telaga. Namun saat hendak naik ke langit ia terlihat oleh manusia sehingga berubah jadi imoogi atau dewa naga.

Dikutip dari Asian Wiki, drama ini menceritakan Yoon Gab (Yook Sung Jae) yang merupakan seorang pejabat pemerintah dan bekerja di dalam istana. Suatu hari tubuh Yoon Gab dirasuki oleh imoogi (Kim Young Kwang). Orang-orang mulai berbicara tentang dia karena sifatnya yang berubah.

Yeo Ri (Bona) satu-satunya cucu dari dukun terkenal dan memiliki bakat cenayang. Tetapi, dia menolak nasibnya sebagai medium roh. Ia bekerja sebagai pembuat kacamata. Imoogi membutuhkan tubuh Yeo Ri untuk naik ke langit. Tetapi, Yeo Ri tidak mengizinkannya.

Kim Young Kwang telah bermain dalam berbagai judul drakor. Apa saja?

Call It Love (2023)

Kehidupan Sim Woo Joo (Lee Sung Kyung) menjadi sengsara karena ayahnya. Setelah kematian ayahnya, Sim Woo Joo diusir dari rumahnya oleh perempuan selingkuhan ayahnya. Dia memutuskan untuk membalas dendam pada perempuan itu. Dia mendekati Han Dong Jin (Kim Young Kwang) yang merupakan anak selingkuhan ayahnya. Sim Woo Joo mengenalnya dan tanpa diduga jatuh cinta kepadanya.

Somebody (2022)

Kim Sum (Kang Hae Rim) seorang pengembang aplikasi penghubung sosial bernama Somebody. Meskipun ia kesulitan bersosialisasi, ia memiliki teman bernama Yeong Gi Eun (Kim Soo Yeon). Temannya Yeong Gi Eun bekerja sebagai detektif.

Suatu saat terjadi pembunuhan dan aplikasi Somebody terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Desainer arsitektur Seong Yun O (Kim Young Kwang) muncul di hadapan Kim Sum dan temannya. Seong Yun O tampak menyembunyikan sesuatu.

The Secret Life of My Secretary (2019)

Drama Korea The Secret Life of My Secretary, bercerita tentang Do Min Ik (Kim Young Kwang) bos yang mengalami gangguan dalam mengingat dan mengenali wajah seseorang. Ia memiliki sekretaris bernama Jung Gal Hee (Jin Ki Joo). Namun Jung Gal Hee merasa jika dirinya sedang menjalani kehidupan ganda saat bosnya mengira dirinya adalah orang lain.

Room No. 9 (2018)

Eulji Hae Yi (Kim Hee Seon) pengacara di firma hukum besar. Dia memiliki kedekatan dengan orang-orang yang berkuasa. Eulji Hae Yi merupakan pengacara yang melakukan apa saja untuk memenangkan kasusnya. Dia memiliki pacar bernama Ki Yoo Jin (Kim Young Kwang) yang bekerja sebagai dokter. Dia tampak seperti pria baik, tetapi ternyata menyembunyikan kekejamannya.

