TEMPO.CO, Jakarta - Jarak belasan tahun membentang dari peluncuran film Ada Apa dengan Cinta (2002) hingga akhirnya dibuat sekuelnya pada 2016. Banyak proses hadir dan membentuk para pemeran yang dulunya masih remaja hingga beberapa sudah menjadi ibu muda saat ini.



Apakah sulit bagi "Geng Cinta", yang terdiri atas Dian Sastrowardoyo, Sissy Pricilia, Titi Kamal, dan Adinia Wirasti, untuk kembali menghadirkan sosok Cinta, Mily, Maura, dan Karmen dalam sekuel AADC 2? “Chemistry yang udah didapatkan (saat syuting AADC) ternyata enggak hilang,” ujar Dian Sastro saat ditemui dalam jumpa pers AADC 2 di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 25 April 2016.



Menurut Dian, ia dan pemain AADC lain sangat jarang bertemu. Kesempatan hadir biasanya saat tak sengaja dipertemukan dalam sebuah acara. Itu pun hanya bisa membuat mereka sekadar bertegur sapa saja. Namun rupanya saat kembali dipertemukan dalam pembuatan AADC 2, kehangatan dan keseruan saat berperan dalam AADC pertama tak luntur. “Ini seperti punya keluarga yang hanya bertemu saat Lebaran,” ujar Dian.



Ada masa dengan keluarga besar tak berjumpa lama, paling hanya setahun sekali dalam momen Lebaran saja. Namun, menurut ibu dua anak ini, momen tersebut biasanya merangkum banyak hal. “Sekali ketemu pas Lebaran kan biasanya ketawa-ketawanya, ngobrol-ngobrolnya bisa ramai dan masih familier, itu yang saya rasakan,” ungkap Dian.



Hal serupa turut diamini semua pemain, termasuk Nicholas Saputra, lawan main Dian Sastro dalam film tersebut. Menurut dia, tak sulit untuk memanggil kembali chemistry yang dulu sudah terbangun. “Alhamdulillah rupanya emotional memories memang ada ya, pas kumpul tiba-tiba memori itu balik lagi,” tutur Nicholas.



Adinia Wirasti, pemeran Karmen, turut bersuara. Menurut dia, semua pemeran dalam film ini memang besar karena AADC. Sehingga, saat ada ajakan bermain lagi dalam film dan karakter yang sama, hal itu sulit ditolak. “It feels like we’ve never left AADC universe at all,” ujarnya.



AADC 2 akan mulai ditayangkan di bioskop pada 28 April mendatang. Film yang dinanti-nanti kelanjutannya sejak 14 tahun lalu ini pun dijanjikan Riri Riza dan Mira Lesmana selaku sutradara dan produser akan membangkitkan memori para penonton terdahulu.



AISHA