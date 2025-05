Disutradarai Timo Tjahjanto: Cuplikan Nobody 2 Dirilis

Timo Tjahjanto bukan nama baru di dunia film aksi horor. Ia dikenal lewat karyanya di antologi V/H/S, serta film-film aksi seperti The Night Comes for Us dan May the Devil Take You. Ia juga dipercaya mengarahkan The Beekeeper 2, sekuel aksi yang dibintangi Jason Statham. Di film tersebut Tjahjanto menggantikan David Ayer sutradara film pertamanya.