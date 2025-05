Snoop Dogg Meluncurkan Album Baru Iz It a Crime?

1. Intro

2. Iz It a Crime? (featuring October London) produser Major Seven

3. Joy prod. Bigg D

4. Unsung Hero produser Big Duke

5. Sophisticated Crippin’ produser Battlecat

6. Can’t Wait (featuring LaRussell) produser Nottz

7. Can’t get Enough (featuring Jane Hancock) produser . Battlecat

8. Keep it Movin’ (featuring Charlie Bereal & Stresmatic) produser Rick Rock

9. Just the Way it is (featuring Wiz Khalifa & J Black) produser Soopafly

10. You Want My All (featuring Akeem Ali) prod. Battlecat

11. What’s Hattnin’? (featuring Charlie Bereal) produser Charlie Bereal

12. Spot (featuring Tonio Armani and Pharrell) produser Pharrell

13. ShutYoB**assUp (featuring Stresmatic) produser Rick Rock

14. Cold Summer (featuring Denaun) produser Denanun Porter

15. Snoop Will make you Dance produser Battlecat

16. Life’s journey (featuring Blaqthoven) produser Dae One

17. Me & OG Snoop (featuring Sexyy Red) produser Marshall

18. Let me Love you produser Nottz

19. West Up produser Battlecat

20. My friend featuring Denaun Porter produser Denaun

21. Live Life produser Bigg D