Elton John dan Madonna Berdamai: Riwayat Perseteruan Mereka

SETELAH lebih dari dua dekade berseteru, Elton John dan Madonna mengakhiri perselisihan mereka.. Dalam unggahan di Instagram pada Senin, 7 April 2025, Madonna mengumumkan perdamaian antara dia dan Sir Elton John. “Akhirnya kami berdamai!!! Saya menonton @eltonjohn tampil di SNL akhir pekan ini!! WOW,” keterangan, tertulis setelah pertemuan di belakang panggung acara Saturday Night Live (SNL).

Konflik Elton John dan Madonna

Perseteruan antara Elton John dan Madonna sejak 2002. Kala itu ketika John mencemooh lagu Die Another Day yang dinyanyikan Madonna untuk film James Bond tersebut. Pada 2004, ketegangan makin memuncak saat John mengatakan di ajang Q Awards, “Madonna, penampilan langsung terbaik? Persetan!”

Ia menuding Madonna melakukan lip-syncing. Pernyataan tersebut disambut dengan bantahan dari pihak Madonna yang menegaskan bahwa ia selalu bernyanyi secara langsung dalam setiap penampilannya.

Pada 2016 keduanya sempat berdamai setelah John mengundang Madonna makan bersama di restoran. Meskipun demikian, keduanya berseteru lagi pada 2019. Kala itu ketika Elthon John mengungkapkan kritiknya terhadap Madonna yang mengecam Lady Gaga.

Pada 2025 mereka berdamai. Madonna menyaksikan Elton John tampil di SNL, Madonna memutuskan untuk mengunjungi John di belakang panggung. Pertemuan itu dimulai dengan permintaan maaf dari John yang mengaku tidak bangga dengan pernyataannya pada masa lalu. “Permaafan adalah alat yang ampuh,” tulis Madonna di Instagram. John pun dikabarkan menulis lagu untuk Madonna dan berharap bisa berkolaborasi, dikutip dari The Guardian.

Profil Elton John

Elton John lahir di Pinner, Middlesex, Inggris, pada 25 Maret 1947. Ia telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Grammy dan Oscar. Sejak pertama kali tampil pada 1970, ia telah menjadi legenda dalam dunia musik dengan lagu-lagu seperti Rocket Man, Your Song, dan Candle in the Wind. Ia mendirikan Elton John AIDS Foundation yang telah mengumpulkan jutaan dolar untuk mendukung penelitian HIV AIDS, dikutip dari situs web Elton John.

Profil Madonna

Madonna lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat pada 16 Agustus 1958. Ia dikenal sebagai Ratu Pop. Dikutip dari Britannica, kariernya dimulai pada awal 1980-an, ketika ia merilis lagu Holiday yang langsung mengorbitkan namanya. Madonna dikenal karena penampilannya yang provokatif dan kemampuannya untuk berinovasi dalam musik dan fesyen. Madonna juga dikenal karena peran aktifnya dalam menyoroti HIV AIDS pada 1980-an. Madonna salah satu artis pertama yang mengangkat masalah ini.

Mila Novita turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Elton John Kritik Legalisasi Ganja: Salah Satu Kesalahan Terbesar dalam Sejarah