Joey Alexander, Si Anak Ajaib dari Bali yang Mendunia

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Joey Alexander mencuat dalam jagad musik Indonesia setelah menjadi orang Indonesia pertama yang masuk dalam nominasi Grammy Award. Apalagi prestasi Joey tergolong luar biasa, mengingat usianya yang memasuki umur 12 tahun. Beberapa media internasional, bahkan menyebut pianis muda itu sebagai keajaiban.



Joey lahir di Denpasar, Bali, pada 25 Juni 2003 dengan nama Josiah Alexander Sila. Ayahnya merupakan seorang musisi amatir. Ia memperkenalkan Joey dengan piano pada umur enam tahun. Joey cepat mampu menguasai karya musisi jazz Amerika, Thelonious Monk, berjudul Well, You Needn’t yang tergolong rumit dan musik-musik jazz lain hanya dengan mendengarkan saja.



Sadar akan bakat anaknya, sang ayah mengasah naluri bermusik Joey dengan memberinya musik-musik Jazz klasik, dan membawa Joey bermain dengan musisi di Bali. Dari sana, karir bermusik Joey pun dimulai.



Dua tahun mengenal piano, UNESCO mengundang dia untuk memberikan penampilan solo di depan Herbie Hancock, ikon jazz asal Amerika di Jakarta. Di umur 10 tahun, Joey sudah diikutertakan dalam festival jazz di Jakarta dan Kopenhagen.



Joey berbakat dalam mengimprovisasi musik. Bakat inilah yang membuat dia memenangkan kontes improviasasi Internasional di Odessa, Ukraina, mengalahkan 200 musisi jazz profesional dari 17 negara. Kemampuan ini juga yang membuatnya masuk menjadi salah satu nominasi dalam kategori Grammy Award, yaitu Best Improvised Jazz Solo untuk "Giant Steps".



Joey menjadi perbincangan, baik di dalam maupun luar negeri. Ia beberapa kali menerima tawaran wawancara dengan media internasional. Di Indonesia, wajah Joey sempat menjadi sampul di majalah musik Rolling Stone.



Pada tahun 2015, anak ajaib ini merilis album pertama yang berjudul 'My Favourite Things' di bawah studio Motema Music yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Dalam album berisi 10 lagu itu, Joey menginterpretasikan kembali lagu-lagu Jazz klasik seperti, My Favourite Things, Giant Steps, serta Over The Rainbow lewat alunan pianonya.



Dalam album ini pula Joey berkolaborasi dengan drumer Ulysses Owen Jr, peraih dua buah penghargaan Grammy. Lagu My Favourite Things bahkan sempat ada di tangga teratas Billboard Jazz.



Pada Desember lalu, karya Joey diumumkan masuk dalam dua nominasi kategori Grammy Awards ke-58 yang digelar di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat hari ini, Senin malam waktu setempat, 15 Februari 2015. Joey juga dipastikan akan tampil dalam perhelatan akbar musik itu. Di acara itu, tampil juga musisi besar lainnya seperti Adele, Lady Gaga, Taylor Swift, Ellie Goulding, hingga Travis Baker.



EGI ADYATAMA | JOEYALEXANDERMUSIC.COM