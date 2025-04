Kai EXO Ungkap Makna Album Mini Solo Wait On Me

TEMPO.CO, Jakarta - Kai EXO merilis mini album solo keempatnya berjudul Wait On Me yang dirilis pada Senin, 21 April 2025. Ini menjadi karya terbarunya setelah dua tahun vakum dari dunia hiburan karena menjalani wajib militer.



Pilihan Editor: Konser Kai EXO di Jakarta: Jadwal Penjualan dan Harga Tiketnya



Bintang K-pop berusia 31 tahun ini menghadirkan tujuh lagu dalam album Wait On Me. Penyanyi bernama lengkap Kim Jong In mengungkapkan album barunya ini ingin menggambarkan kesabaran dan refleksi diri.



"Album ini tentang keheningan,” kata Kai di Yes24 Live Hall, Seoul, dikutip The Korea Times. “Saya ingin menunjukkan apa arti sebenarnya dari menunggu — bukan karena Anda dipaksa, tetapi karena Anda memilih untuk menahan sesuatu. Di situlah emosi semakin dalam.”



Dalam menyambut perilisan Wait On Me, Kai menggelar konferensi pers pada Senin, 21 April 2025. Anggota EXO lainnya, Suho, menjadi pembawa acara untuk berbincang dengan Kai tentang album terbarunya. Kai mengaku gembira sekaligus gugup kembali untuk pertama kalinya di hadapan publik setelah sekian lama.



“Dua bulan yang saya habiskan untuk mempersiapkan comeback ini adalah yang tersulit,” ujarnya. “Saat itulah saya paling merindukan panggung. Waktu terasa berjalan terlalu lambat.”



Lagu-lagu dalam Album Wait On Me

Kai lebih dulu meluncurkan single prarilis 'Adult Swim' yang menurutnya menunjukkan pesona sangat berbeda dari lagu utama 'Wait On Me.' "Awalnya saya tidak yakin apakah lagu itu cocok untuk saya, karena terasa sangat ringan. Namun saya ingin mencoba mengekspresikannya dengan cara saya sendiri, dan kontras itu berhasil dengan baik," ucap Kai.



Setelah itu, ia baru merilis lagu 'Wait On Me' yang mencerminkan keindahan hubungan yang terjalin perlahan. Video musiknya juga dirilis bersamaan dengan albumnya. Ia menggunakan gerhana matahari sebagai metafora, tempat cahaya dan kegelapan bertemu dalam ketegangan yang tertunda.



"Karena Anda datang ke dunia saya ini dengan 'Adult Swim,' sekarang saatnya untuk menyelami (dunia) lebih dalam. Saya ingin menghadirkan serangkaian tantangan baru untuk diri saya sendiri dengan 'Wait On Me'," kata Kai kepada The Hollywood Reporter.



Selain 'Adult Swim' dan 'Wait On Me', album mini keempat Kai terdiri dari lagu 'Walls Don't Talk', 'Pressure', 'Ridin', 'Off and Away', dan 'Flight to Paris'. Mengenai lagu B-side-nya, 'Walls Don't Talk,' Kai memberikan komentar tentang video musik yang dirilis untuk lagu tersebut. “Aku harap para penggemar dapat merasakan seperti sedang berkencan denganku saat menonton video tersebut,” ungkapnya, dikutip Soompi.



Tur Konser KAION

Kai akan menggelar tur konser solo pertamanya bertajuk KAION pada 2025. Ia bersiap membuka turnya di Seoul pada 17 dan 18 Mei 2025, kemudian berlanjut ke Kuala Lumpur, Makau, Jakarta, Singapura, Taipei, Manila, Bangkok, Yokohama, dan Hong Kong.



Dalam pengumuman yang disampaikan oleh promotor CK Star Entertainment, Kai akan menyapa penggemarnya di Indonesia dengan tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 14 Juni 2025. "Kai akan menyuguhkan pertunjukan yang tak terlupakan untuk penggemar dengan daya tariknya yang memukau, koreografi yang spektakuler, serta vokal yang mendalam," kata CK Star Entertainment dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 18 Maret 2025.