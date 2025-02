Kolaborasi Lisa BLACKPINK dengan Doja Cat dan Raye di Lagu Born Again

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa BLACKPINK berkolaborasi dengan Doja Cat dan Raye dalam single berjudul 'Born Again' yang dirilis pada Jumat, 7 Februari 2025. Lagu ini sekaligus akan menjadi soundtrack serial The White Lotus Season 3 yang juga dibintangi oleh Lisa.



Melansir dari Variety, 'Born Again' merupakan bagian dari album solo Lisa bertajuk Alter Ego yang akan diluncurkan pada Jumat, 28 Februari 2025. Lagu bernuansa disko yang diselingi dengan sedikit elektro-pop ini menyampaikan pesan yang memberdayakan tentang kelahiran dan penemuan kembali.



Lisa dan Raye bergantian menyanyikan bait pertama dan chorus sebelum dilanjutkan oleh Doja Cat. Mereka bertiga yang memakai gaun berwarna putih dan hitam secara bergantian dalam video musik 'Born Again'.



Born Again Jadi Soundtrack The White Lotus Season 3





Lisa membagikan foto karakter yang ia mainkan dengan balutan pakaian tradisional Thailand dalam The White Lotus Season 3 di Instagram pada Rabu, 5 Februari 2025. Dia sekaligus mengumumkan bahwa lagu 'Born Again' akan ditampilkan dalam serial tersebut. “Born Again X @thewhitelotus segera," tulisnya.



Selain itu, Max atau yang sebelumnya HBO Max juga berpartisipasi dengan mengunggah video baru The White Lotus Season 3 di media sosial mereka dengan menggunakan cuplikan single 'Born Again'.



Dalam serial The White Lotus Season 3, personel BLACKPINK itu berperan sebagai anggota staf hotel di sebuah resor mewah bernama Mook. Ini akan menjadi debut akting Lisa.



Strategi Marketing yang Jenius





Menurut penggemar, ini adalah strategi marketing yang jenius. Mereka memperhatikan waktu rilis lagu dan memuji sang penyanyi atas strategi pemasarannya. "Fav mendapat waktu terbaik sebenarnya, dia bisa mempromosikan White Lotus dan albumnya keduanya dengan cara yang sama... pemasaran yang jenius!” ungkap salah satu penggemar, dikutip Sports Keeda.



Sementara itu, dua kolaborator Lisa juga membuat terobosan. Doja Cat sedang mempersiapkan album studio ketiganya, First Of All. Raye menjadi nominasi Grammy Awards dalam kategori Artis Pendatang Baru Terbaik dan Penulis Lagu Terbaik Tahun Ini (Non-Klasik), yang juga terus meningkat dengan hits seperti 'Prada' dan 'Escapism'.



The White Lotus Season 3 akan tayang perdana pada Ahad, 16 Februari 2025 di Max. Syuting dilakukan di Thailand, tanah kelahiran Lisa BLACKPINK dari Februari hingga Agustus 2024. Musim terbaru ini menampilkan Leslie Bibb, Carrie Coon, Jason Isaacs, dan Natasha Rothwell memerani perannya dari musim sebelumnya. The White Lotus Season 3 akan terdiri dari delapan episode.