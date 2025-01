Mengenal Richie Ren Penyanyi Taiwan yang akan Konser di Indonesia

Richie Ren memulai debut bermusik pada Desember 1990 dengan album studio Ask Again di bawah naungan Synco Cultural Corporation. Pada 1996, ia menandatangani kontrak dengan Rock Records dan merilis album I Feel Good! yang terjual lebih dari 160.000 copy di Taiwan.

Pada Agustus 1998, album Richie Ren yang berjudul Love Like Pacific Ocean dirilis. Lagu Unknown Pleasures, The Sad Pacific dari album ini adalah lagu tema pembuka dan penutup dari serial The Return of the Condor Heroes tahun 1998.