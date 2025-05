Dibintangi Domhnall Gleeson: The Paper Dijadwalkan Tayang September 2025

SPIN off serial populer The Office yang berjudul The Paper (2025) akan tayang pada September di platform streaming Peacock. Dikutip dari Variety, acara presentasi awal NBC Universal kepada pengiklan pada Senin, 12 Mei, di New York City yang bertajuk NBC's Upfront membagikan tampilan pertama dari serial tersebut. Domhnall Gleeson, Impacciatore, dan Nunez mengungkapkan bocoran mengenai serial The Paper. "Kami bertiga adalah bagian dari jajaran pemain yang memerankan karakter-karakter underdog yang berjuang bersama untuk menjaga jurnalisme tetap hidup," kata Gleeson.

Bocoran dari Pemeran

Ucapan Gleeson sempat membuat Impacciatore tertawa, namun ia melanjutkan, "Karakter saya punya keyakinan optimis yang tak tergoyahkan bahwa dia bisa mengembalikan kejayaan The Truth Teller seperti masa-masa keemasan dahulu."