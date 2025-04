Penjualan Album Girl Band TWICE Tembus Satu Juta Eksemplar

TEMPO.CO, Seoul - Girlband K-pop TWICE telah menjual lebih dari satu juta eksemplar untuk lima albumnya sejauh ini, sebuah prestasi langka bagi girlband yang memulai debutnya kurang dari dua tahun itu.



Agensi TWICE, JYP Entertainment, mengatakan bahwa girlband dengan sembilan member tersebut telah menjual 1,24 juta kopi album sejak album EP pertamanya, "The Story Begins" dirilis pada Oktober 2015.



Album pertama TWICE terjual 120.000 eksemplar, dan dua album yang lain terjual masing-masing 210.000 sampai 380.000 eksemplar, menurut JYP Entertainment.



TWICE mematahkan anggapan umum bahwa dalam penjualan album girlband selalu tertinggal dari boyband.



Girlband tersebut terbukti sangat populer di YouTube, dengan empat lagu berturut-turut masing-masing melampaui 100 juta views.



Lagu terbaru TWICE, "Signal", yang diproduksi oleh Park Jin-young, pendiri JYP Entertainment, telah menduduki puncak tangga musik lokal, demikian Yonhap.



ANTARA