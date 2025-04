Review Pengepungan di Bukit Duri: Potret Kelam Gagalnya Pendidikan, Rasisme, dan Kekerasan

Morgan Oey dan Omara Esteghlal Cerita Peran Guru Vs Murid Bermasalah di Pengepungan di Bukit Duri

Meski dikemas sebagai aksi thriller, Joko Anwar menyajikan Pengepungan di Bukit Duri dalam durasi 1 jam 58 menit sebagai karya yang tetap bisa dinikmati, sekaligus menjadi bahan diskusi. Tayang di bioskop mulai 17 April 2025, film ini digarap oleh Come and See Pictures bekerja sama dengan studio Hollywood, Amazon MGM Studios.