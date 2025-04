Serba-serbi Echo Album Baru Jin BTS

KIM Seokjin alias Jin BTS akan merilis album mini solo baru Echo pada 16 Mei 2025. Peluncuran album ini hanya berselang setengah tahun setelah merilis Happy, pada November 2024. Pada Rabu, 16 April 2025, agensi BigHit yang menaungi Jin BTS menyampaikan bahwa artisnya akan merilis musik baru. Daftar lagu dalam album mini yang akan dirilis pada 16 Mei 2025 tersebut mencakup Don't Say You Love Me, Nothing Without Your Love, Loser, dan Rope It dalam siaran pers Kembali Selepas Wamil

Kembalinya Jin ke industri musik dilakukan tanpa banyak jeda. BigHit Music menyampaikan bahwa Jin ingin segera terhubung kembali dengan para penggemarnya. “Keputusan Jin untuk kembali dalam waktu yang relatif singkat mencerminkan keinginannya untuk lebih sering bertemu dan terhubung dengan para penggemarnya,” keterangan tertulis agensi dikutip dari Koreaboo.

7 Lagu

Album mini ini akan berisi tujuh lagu. Empat judul sudah dikonfirmasi: Don’t Say You Love Me, Nothing Without Your Love, Loser (feat. Yena), dan Rope It. Dikutip dari Antara, album solo keduanya ini disebut sebagai proyek yang menangkap momen-momen kehidupan yang beragam dan emosional.

Jin akan menyampaikan momen dan perasaan itu dari sudut pandangnya sendiri dengan sentuhan tulus dan sedikit jenaka. "Jin melihat berbagai momen dalam hidup yang dapat dipahami oleh siapapun dengan sudut pandangnya sendiri, dan ia telah mengungkapkan perasaannya tentang momen-momen tersebut dengan cara yang sederhana dan jenaka," kata BigHit Music.

Gaya Musik Berbasis Band

Seperti album Happy, Jin kembali mempertahankan gaya musik berbasis band yang jadi ciri khasnya. BigHit menyebut Echo sebagai gambaran tentang perasaan universal yang bisa dipahami siapa pun yang diwakiliki dengan konsep lagunya yang memiliki perasaan yang jujur dan ringan. Album ini akan memperkuat identitas musik Jin yang konsisten sejak debut solonya dan menyatu dengan identitas artistiknya.

Promosi

Sejak 15 April, video promosi album ditayangkan di K-Pop Square Media Coex, Gangnam, Seoul. Dalam video itu, Jin tampil dalam mesin capit boneka dengan spanduk bertuliskan “May 16”. Tayangan ini diputar setiap 30 menit dari pukul 06.00 hingga 23.30 waktu setempat, dan akan berlanjut hingga 19 April. “Kami merancang promosi ini secara unik agar lebih banyak penggemar mengetahui tentang kembalinya Jin dan membuat proses penantian menjadi lebih menyenangkan,” kata BigHit.

Jadwal Perilisan Album

Dikutip dari Soompi, menjelang peluncuran album Echo, Jin dan agensinya telah menyiapkan rangkaian promosi yang dimulai sejak pertengahan April. Jadwal promosi ini dimulai dengan perilisan daftar lagu pada 16 April malam. Selanjutnya foto akan dirilis bertahap dari 21 April hingga 23 April di waktu yang sama. Pada 27 April, akan ada konten musikal yang belum diumumkan, disusul materi visual lainnya pada 29 April, keduanya juga dijadwalkan pukul malam.

Memasuki Mei, promosi akan semakin intens. Highlight medley dijadwalkan tayang pada 11 Mei memberi cuplikan dari keseluruhan lagu dalam album. Poster video musik lagu utama dirilis pada 12 Mei, lalu teaser video musik pada 13 Mei. Adapun pada 14 Mei akan dirilis poster penanda satu hari menjelang peluncuran. Akhirnya, pada 16 Mei video musik utama dan album Echo diluncurkan ke publik. “Kami mohon cinta dan dukungan yang berkelanjutan untuk Jin BTS dan album barunya,” kata BigHit.

Adinda Jasmine turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

