SNSD Menangis di Panggung Phantasia Jakarta, Mengapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Antusiasme penonton yang tinggi membuat para personel SNSD berusaha tampil total di konser "Phantasia" Indonesia yang digelar di ICE BSD pada Sabtu, 16 April 2016, malam.



SNSD tak menyangka penggemar di Indonesia sangat hafal lirik hampir semua lagu SNSD. "Sepertinya kalian jago bahasa Korea, ya?" bilang Tiffany.



Tak mengagetkan kalau yang dihafal lagu-lagu mega hit macam "Gee", "The Boys", atau "Lionheart". Tapi para personel SNSD dibuat takjub ketika penonton ikut bernyanyi di lagu "Catch Me If You Can".



"Saya salut dengan penggemar Indonesia yang hafal lagu-lagu kami. Kami kaget saat kalian nyanyi lagu 'Gee', tapi lebih kaget lagi waktu kalian bisa menyanyikan 'Catch Me If You Can'. Sebenarnya itu bukan lagu sedih, tapi saya jadi terharu," kata Yuri.



Di lagu selanjutnya, para personel SNSD semakin terhanyut suasana haru. Mereka membawakan lagu "Into the New World" sambil menitikkan air mata. Lagu ini sangat bersejarah, karena merupakan lagu pertama yang dibawakan ketika SNSD memulai debutnya. Bisa membawakannya kembali ketika grup ini telah berada di posisi puncak tentunya menjadi momen yang sangat sentimental.



Suasana haru kian menjadi ketika penonton menjalankan proyek mengangkat hand banner bertuliskan, "Terimakasih atas kedatangannya kembali". Uuhh..so sweet.

TABLOIDBINTANG.COM