Raditya Dika, Dua Buku Beda Genre

Menurut komika itu, membaca adalah hal yang penting bagi penulis. Makin banyak membaca buku, makin banyak pula referensi yang membentuk ide dan menjadi ciri penulis tersebut. Walhasil, tulisan terasa lebih lincah. "Penulis yang enggak membaca itu kayak atlet renang yang enggak menyentuh air," kata Raditya Dika di kantor Gagasmedia, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2024.

Raditya, 40 tahun, tengah berkutat dengan dua buku, yakni The Midnight Library dan Die with Zero. The Midnight Library merupakan novel fantasi karangan Matt Haig asal Inggris yang dinobatkan sebagai buku terlaris oleh The New York Times, The Boston Globe, dan The Washington Post. Buku ini berkisah tentang Nora Seed yang ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak berguna. Ia kemudian memasuki perpustakaan misterius dan mendapat kesempatan untuk menjalani kehidupan lain.