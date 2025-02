Kaleb J, Tertantang Game Bola FC 25

Jika agendanya lowong, pemusik jebolan The Voice Indonesia itu bisa menghabiskan lima-enam jam sehari bermain FC 25, yang sebelum seri 2024 berjudul FIFA. Kaleb percaya bahwa bermain game merupakan aktivitas pengasah otak. Ia menjadi terlatih berpikir cepat ketika dihadapkan pada suatu tantangan. "Mirip dengan bikin aransemen, bikin lagu, pasti ada tantangannya. Mungkin karena itu aku suka main game," ujarnya.

Bermain sendiri ataupun main bareng alias mabar tidak menjadi masalah baginya. Satu hal yang ia perhatikan adalah lokasi bermain. Meski Nintendo Switch bisa dibawa ke mana-mana, Kaleb lebih nyaman bermain di rumah. Sebab, game membuatnya kurang bisa menikmati perjalanan. "Aku lebih suka bepergian sambil mendengarkan lagu, ngobrol sama teman," tutur pelantun "It's Only Me" itu.