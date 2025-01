Lilie Wijayati Menuju Tujuh Puncak Gunung Tertinggi Indonesia

BAGI Lilie Wijayati Poegiono, usia hanyalah angka. Umur yang hampir menyentuh 60 tak menghalanginya menggapai impian, yang sulit diraih mereka yang lebih muda, yaitu mencapai tujuh puncak tertinggi Indonesia atau seven summits Indonesia.

Puncak pertama yang termasuk dalam seven summits Indonesia yang pertama kali Lilie capai adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat pada 2018. Usianya saat itu 53 tahun. “Waktu itu belum ada jalur Torean," katanya. Jalur Torean merupakan satu jalur pendakian populer yang menawarkan pemandangan alam berupa hutan tropis, air terjun, danau, dan sumber air panas serta durasi pendakian yang lebih singkat. Lilie dan kawan-kawan menghabiskan waktu lima hari. Kini durasi pendakian gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia itu dibatasi maksimal empat hari.

Berikutnya, pada 2022 dan 2023, Lilie berturut-turut menggapai puncak gunung yang termasuk dalam seven summits Indonesia lain, yaitu Gunung Kerinci, Latimojong, Bukit Raya, dan Binaiya. "Setiap gunung punya keindahan dan kisah tersendiri," ujarnya.

Meski demikian, Lilie menyebutkan pendakian yang paling berkesan adalah empat gunung di Maluku Utara—tidak termasuk seven summits. "Dalam sepekan, saya mendaki empat gunung yang luar biasa, yaitu Gamkonora, Dukono, Gamalama, dan Marijang."

Di tengah keriuhan suara mesin jahit di rumahnya, Lilie tak henti memikirkan Puncak Jaya. Sejauh ini, berdasarkan situs web The Seven Summits of Indonesia, hanya ada 55 orang yang pernah mencapai tujuh puncak tertinggi Indonesia—kebanyakan menempatkan Carstensz di agenda terakhir.