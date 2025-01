Stella Christie, dari Frida Kahlo sampai Agatha Christie

Sebagai pakar ilmu kognitif—mempelajari pikiran, otak, dan perilaku manusia—hari-hari Stella diisi hal-hal eksak yang menuntut kerja otak kirinya. Karya-karya Frida Kahlo menjadi penyeimbang kerja otak kanannya.

Hiburan lain adalah membaca buku karya Agatha Christie. Kebetulan nama belakangnya sama dengan pengarang tersebut. Hobi ini dia jalani sejak kecil. Judul favoritnya adalah Murder on the Orient Express. Novel ini terbit perdana pada 1934 dan dijadikan film dengan judul yang sama pada 2017. Buku fiksi itu mengisahkan upaya Hercule Poirot menyingkap pembunuhan di kereta yang melintas dari Turki ke Yugoslavia.