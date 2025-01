Idealisme Gay

Malam belum larut. Dari televisi sebuah kafe di kompleks apartemen Sudirman Park, mengalun pelan lagu Buka Dikit Joss-nya Juwita Bahar. Kafe itu sepi. Cuma ada lelaki berkacamata duduk di sudut dekat pintu dengan iPhone tergeletak di meja. Pria itu John Badalu. Perawakannya sedang. Rambutnya nyaris putih semua.

Malam itu John usai "bekerja". Ia baru saja menonton beberapa film untuk rekomendasi ke Festival Film Berlin. John adalah koresponden film festival itu untuk kawasan Asia Tenggara. Selain itu, ia terlibat dalam pemrograman film untuk Puchon International Fantastic Film Festival dan Traffic Film Festival Brasil. "Kerjaan gue, ya, nonton film," ujar pria 42 tahun ini sembari tertawa.

John pulalah yang memelopori Q! Film Festival (Q!FF) Indonesia, yang tahun ini sudah yang ke-12. Selama 10 tahun ia merupakan tokoh sentral dalam festival tersebut. Baru dua tahun yang lalu ia menyerahkan tanggung jawab sebagai festival director-nya kepada koleganya. Dalam pergelaran Q!FF ke-12 yang dihelat selama 28 September-6 Oktober ini, John hanya membantu program filmnya. Sekitar 70 film dari seluruh dunia ia pilih. Tidak cuma yang berisi isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Q!FF juga memutar film bertema hak asasi manusia dan HIV/AIDS. Contohnya film Di Balik Frekuensi karya Ucu Agustin.

Soal intimidasi, John sudah kebal. Mulai dari diancam dibunuh, didemo, hingga digerebek mewarnai perjalanannya sebagai pejuang hak komunitas queer--mengacu pada mereka yang non-heteroseksual. Berkat Q!FF, kelompok advokasi Arus Pelangi lahir dari sekelompok individu yang teratur menghadiri festival film ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga akhirnya menambahkan komunitas ini sebagai daftar populasi yang membutuhkan perlindungan hak asasi. "Tapi tetap saja pada prakteknya terjadi diskriminasi dan intimidasi," kata John, yang telah memproduksi tiga film Parts of The Heart (2012), Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya (2012), serta What They Do Not Talk About When They Talk About Love (2013).

Menurut Anda, apa dampak Q! Film Festival (Q!FF) yang sudah digelar untuk ke-12 kalinya ini?

Susah mengukurnya. Jumlah penonton juga naik-turun. Sejak diprotes FPI, banyak yang takut datang karena terintimidasi. Tempat pemutar film juga banyak yang mundur.

Apa sebenarnya yang Anda harapkan dari penonton yang menyaksikan festival film ini?

Saya berharap bisa meningkatkan kesadaran mereka tentang LGBT, bahwa kaum ini ada. Saya juga ingin memberdayakan kalangan LGBT-nya sendiri, yang kebanyakan dari mereka membuat grup sendiri-sendiri. Di sinilah wadah mereka untuk diskusi dan berbagi.

Apa yang berbeda dari Q!FF tahun ini dengan yang sebelumnya?

Tidak ada yang berbeda. Kami tidak punya dana lagi. Tahun ini kami memakai sisa uang dari tahun lalu, ditambah dari penggalangan dana.

Memangnya berapa dana yang dibutuhkan?

Kalau mau nyaman, semua uang operasional, termasuk bayar sewa film, minimal Rp 200 juta.

Termasuk untuk gaji panitia....?

Kami tidak ada yang dibayar sejak tahun pertama digelar. Transportasi, pulsa, dan lainnya pakai duit sendiri.

Jika terhambat dana dan juga selalu memicu kontroversi, kenapa festival film ini diteruskan?

Sebenarnya tidak tepat dibilang kontroversi. Saya hanya ingin masyarakat tahu dan memiliki pandangan berbeda tentang LGBT. Tidak hanya lihat dari satu sisi. Pun, kami tidak memaksa masyarakat menjadi pembela kami. Tetapi biar mereka tahu saja lewat film.

Apakah para pemimpin negeri ini telah mengambil tindakan yang cukup untuk menjamin hak-hak asasi kaum LGBT?

Mereka diam saja. Itu yang bikin kesal. Agak mustahil mengubah itu. Tapi kami tidak akan berhenti berjuang.

Anda tidak mencoba berdialog dengan penentang LGBT?

Sia-sia. Intinya, mereka mau menyampaikan apa yang mereka pikirkan, tapi tidak mau mendengar balik.

Anda mendapat teror?

Sering. Apalagi setelah menggelar Q!FF.

Dalam bentuk apa?

Telepon dan pesan singkat. Tidak pernah ketahuan siapa yang meneror saya. Isi pesannya "Kami akan membunuhmu!" atau "Hidup lu akan susah".

Anda takut?

Awalnya dianggap bercanda. Tapi syok juga, dan tidak tahu mau ngapain.

***

"Hah! Foto di tangga lobi?" kata John sambil nyengir saat mendengar Aditya memintanya berpose di tangga. Ia sepertinya menyadari bahwa hal tersebut akan membuatnya malu. Tak lama berpikir, ia pun mengajak kami ke apartemennya yang ditinggalinya selama 1,5 tahun. "Kalau di apartemen, terserah mau bagaimana fotonya," kata pengagum Alain de Botton, penulis Inggris, ini.

Apakah Anda berpikir bahwa Anda dilahirkan sebagai gay?

Tidak. Karena itu proses. Ketika sekolah menengah pertama, gue tertarik dengan teman lelaki yang sama-sama nonton film biru. Karena waktu itu tidak mungkin praktek dengan perempuan, akhirnya gue mengeksplorasi dengan teman sejenis.

Anda mengalami diskriminasi karena gay?

Lingkungan saya tidak pernah menyudutkan.

Jadi, kapan Anda benar-benar merasa diri gay?

Saat kuliah manajemen ekonomi di Atmajaya. Tapi, saat itu, tahun 1989, tetap belum ada istilah gay.

Sekarang Anda punya partner?

Enggak. Gue bukan tipe pencari status sosial yang harus berpasangan. Kalau gue, seks dulu, baru berlanjut pacaran. Test drive itu penting.

Anda pernah menyukai perempuan?

Pernah, saat kuliah. Tapi hanya satu perempuan itu saja. Padahal gue sudah nyaman sebagai gay saat itu. Akhirnya gue punya teori baru bahwa orientasi seks bisa terbentuk. Semua orang punya kecenderungan keduanya. Tergantung dari pengalaman pertama mereka dengan siapa.

Anda pacari perempuan itu?

Tidak. Dia (si perempuan) tidak mau, dan gue soalnya waktu itu juga benar-benar menjalani kultur gay yang menurut gue asyik.

Asyiknya bagaimana?

Ya umpet-umpetan, punya bahasa, kode, dan cara berpakaian sendiri. Misalnya, cincin di kelingking, itu dulu jelas tanda gay. Cuma kalangan kami saja yang tahu. Kemudian anting sebelah kanan. Karena di zaman itu cowok beranting itu hampir tidak ada. Lalu, sapu tangan di kantong belakang. Tapi, kalau jam terbang sudah tinggi, lihat mata saja langsung tahu bahwa seseorang gay.

***

John mempersilakan kami masuk ke apartemennya. Aroma "anak kos-kosan" begitu terasa ketika masuk: sepatu tergeletak di balik pintu dan beberapa benda tergeletak di lantai. Di sudut ruangan dekat jendela, ada meja bundar kecil tempatnya makan, dengan pemandangan pemakaman umum Karet Bivak.

John mengaku bisa memasak sendiri. Ia jago membuat pasta karena pernah hidup setahun pada 2003-2004 di Bologna, Italia. Saat itu ia kuliah master di Fakultas DAMS (Art, Music and Show Disciplines) di Universitas Bologna, mengambil jurusan sejarah dan kajian film. "Mau bir?" katanya menawarkan, sembari memutar lagu One Hello milik penyanyi Filipina, Julia Duncan.

Apa hobi Anda?

Travelling. Gue suka pulau terpencil. Terakhir gue ke Pulau Palawan, Filipina. Tapi gue ini dulunya punya hobi nge-DJ (disc jockey) juga. DJ amatiran, sih. Beredarnya di private party. Dulu gue suka muter lagu elektroniknya Café del Mar dan Hôtel Costes. Kerjanya cuma Jumat-Sabtu, tapi sebulan bisa dapat Rp 20 juta. Enak banget.

Siapa sumber inspirasi yang mendorong Anda terus maju?

Para individu yang luar biasa di Q-Munity. Film juga menginspirasi saya.

Film...?

Yang judulnya Pay It Forward. Dalam film itu digambarkan bahwa, jika menolong orang, jangan berharap balik akan ditolong kembali. Kemudian The Wedding Banquet, film tentang orang Cina yang pacarnya bule. Itu kayak gue banget saat kuliah. Jauh dari orang tua dan merasa bebas.

Apa yang membuat Anda berkeinginan menjadi produser film?

Ingin menawarkan film berbeda. Kebetulan semua film gue idealis, bukan kacangan. Gue tidak peduli laku atau tidak.

Apa definisi film bagus menurut Anda?

Tak ada definisi baku. Tapi film bagus itu mempunyai dampak kuat bukan hanya saat orang menonton, tapi juga saat mereka keluar bioskop. Jadi, tidak hanya hiburan pasif untuk dinikmati, tetapi mengajak kita aktif untuk berpikir lebih jauh dan berbuat sesuatu.