Konsesi Tambang untuk Kampus Bikin Pengelola Perguruan Tinggi Sakit Gigi

Fathul Wahid Tempat dan tanggal lahir: Jepara, 26 Januari 1974 Pendidikan: Doktor Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (2013)

Magister Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia (2003)

Sarjana Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (1997) Karier: Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2018-sekarang)

Kepala Badan Pengembangan Akademik Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2014-April 2016)

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2006-2010)

Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2005-2006)

Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2004-2005)

Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1999-2000)