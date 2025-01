Peran Matematika Iklim dalam Mencegah Pemanasan Global

Ida Bagus Mandhara Brasika Tanggal Lahir 22 Juni 1992 Pendidikan: Doktor Mathematical Climate University of Exeter, Inggris (2022-sekarang)

Master of Science Environmental Technology Imperial College London, Inggris (2016-2017)

Sarjana Meteorologi Institut Teknologi Bandung (2010-2014) Karier: Pengajar di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Bali (2019-sekarang)

Founder dan CEO Griya Luhu (2017-sekarang)

Analis Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli, Bali (2015-2019)

Asisten peneliti di Laboratorium Meteorologi Terapan Institut Teknologi Bandung (2014) Penghargaan: Youth Climate Warrior, IDN Times (2025)

Bank Sampah Terbaik Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023)

Finalis UK Alumni Award, British Council (2021-2022)

The Future Leader Anugerah ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2021)