"Militer Lebih Baik di Lingkar Kekuasaan"

SEOLAH tak pernah kehabisan napas, Amien Rais, 59 tahun, terus bergerak mengais dukungan. Buku agendanya pun dijejali jadwal berbagai pertemuan, mulai bertamu ke rumah kiai sampai bersilaturahmi dengan artis. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini tidak mencemaskan kesehatannya, karena gampang beristirahat. "Saya diberi anugerah Allah, mudah tidur," katanya.

Jabatannya sebagai Ketua MPR juga tak menghalangi manuvernya sebagai calon presiden. Terakhir, dia ingin merangkul tokoh TNI menjadi calon wakil presiden. Ini memercikkan kontroversi, karena dulu Amien dikenal sebagai penggerak reformasi yang tidak setuju dengan peran politik TNI.

Dua pekan lalu wartawan TEMPO Sudrajat, dan Fajar W.H. dari Koran Tempo, mewawancarai suami Kusnasriyati itu di rumah dinasnya di Jakarta. Berikut petikannya.

Dulu Anda menyerukan agar TNI mundur dari politik. Kenapa sekarang Anda mau menggandeng figur TNI sebagai calon wakil presiden?

Siapa figur dari TNI yang Anda gandeng?

Bukankah isu federalisme yang dulu Anda usung dinilai telah melukai TNI?

Ya, saya mendengar PAN dianggap melanggar tabu politik karena bicara negara federal. Sebetulnya, apa yang saya dan teman-teman pernah gagas itu jauh lebih lunak, sehingga Christianto Wibisono (pengamat sosial-ekonomi) pernah menelepon saya, "Gimana ini, Mas Amien? Dulu ada tokoh-tokoh yang apriori menolak sistem federal, sementara otonomi ini sudah lebih jauh."

Apakah kini Anda sudah diterima baik oleh kalangan TNI?

Ngomong-ngomong, berapa dana yang Anda siapkan untuk meraih kursi presiden?

Mobilitas Anda tinggi sekali. Ada resep khusus untuk menjaga kebugaran fisik?

Bagaimana jika harapan Anda kelak tak tercapai?

Saya kan sudah tahulah asam-garamnya menjadi pejabat di negeri ini. Sebagai Ketua MPR, andai mau kaya juga bisa, karena bisa menekan sana-sini, menyalahgunakan jabatan. Tapi saya bersyukur, so far I'm not corrupt.