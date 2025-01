Album Pilihan Tempo: dari Bernadya hingga Indra Lesmana

NIKI terkenal dengan kemampuan penggarapan lirik yang sendu dengan nuansa observatif. Musikus 26 tahun ini masih menerapkan kelebihan tersebut. Lirik dalam lagu “Strong Girl”, “Tsunami”, dan “Did You Like Her in the Morning” menunjukkan kebolehan observasinya terhadap sekitar. ●

Selain itu, kekuatan lirik yang tidak pretensius menjadi kemewahan tersendiri. Lagu “True Love”, misalnya, dibuka Thee Marloes dengan lirik: Tell me if you want me, baby / Don’t let me wait too long. Sekilas klise, tapi ini justru dekat sekali dengan perasaan pendengar sehingga bersifat universal. ●

Ephemeral Passage — Avhath X Kuntari