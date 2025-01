Anggota DPR AS Usulkan RUU Pembelian Greenland dari Denmark

Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik mengusulkan RUU yang memungkinkan Donald Trump melaksanakan negosiasi dengan Denmark untuk membeli Greenlandusai dirinya resmi menjadi Presiden AS.

Dengan ini, Kongres AS memberi izin kepada Presiden AS, mulai pukul 12:01 pada 20 Januari 2025, untuk mengupayakan negosiasi dengan Kerajaan Denmark demi mengakuisisi Greenland menjadi bagian AS," demikian petikan RUU itu.

RUU tersebut juga memuat pasal yang memerintahkan presiden menyerahkan semua naskah persetujuan akuisisi Greenland berikut lampirannya kepada komite Kongres AS terkait dalam lima hari kalender, apabila berhasil mencapai kesepakatan penyerahan Greenland dari Denmark ke Amerika Serikat.

Baru pekan lalu, Trump menolak mengesampingkan kemungkinan pihaknya menggunakan pendekatan militer untuk mengambil alih Greenland maupun Terusan Panama di Amerika Tengah.

Greenland adalah rumah bagi pangkalan Angkatan Luar Angkasa Thule Amerika, menjadikan pulau itu titik strategis penting bagi AS. Proposal untuk membeli didahului oleh pembatalan kunjungan Trump ke Denmark, menyusul reaksi negatif dari pihak berwenang Denmark terhadap tawarannya, yang mengakibatkan ketegangan antara Washington dan Kopenhagen.

Greenland telah dikendalikan oleh Denmark selama berabad-abad, sebelumnya sebagai koloni dan sekarang sebagai wilayah semi-berdaulat di bawah kerajaan Denmark. Wilayah ini tunduk pada konstitusi Denmark, yang berarti setiap perubahan status hukumnya akan membutuhkan amendemen konstitusi.

Perdana Menteri Greenland Mute Egede, yang mendukung kemerdekaan dari Denmark, telah berulang kali mengatakan pulau itu tidak untuk dijual dan terserah rakyatnya untuk memutuskan masa depan mereka.

Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang bukan benua. Luasnya lebih dari 772.000 mil persegi, dengan 81 persen permukaannya ditutupi oleh lapisan es. Menurut data pada 2023, pulau ini adalah rumah bagi lebih dari 56.000 orang.

Foto: tempo.co

Editor: Ridian Eka Saputra