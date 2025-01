Begini Sandiaga Minta Rhoma Irama Ciptakan Lagu OK OCE

TEMPO.CO, Jakarta -Pedangdut Rhoma Irama menyampaikan pesan khusus kepada dua pemimpin baru DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno agar soal pembangunan ekonomi di ibu kota. Rhoma berpesan agar pembangunan ekonomi tak hanya fokus ke masyarakat ekonomi atas, tetapi juga masyarakat ekonomi menengah ke bawah.



"Supaya semua dirangkul. Jadi, ada namanya pemerataan yang harus dilaksanakan. Ini program yang saya lihat priortitas agar semua warga Jakarta merasa sejahtera dan bahagia," ujar Rhoma usai menjadi khatib di Masjid Fatahillah Balai Kota Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.

Baca : Kata Rhoma Irama Soal Jadi Khatib di Masjid Balai Kota Hari ini



Menurut Rhoma, hal tersebut menjadi tuntutan semua warga Jakarta yang kini dipimpin oleh Anies-Sandi. Rhoma pun mengingatkan agar pemimpin baru itu menepati janjinya. Mendengarkan pesan tersebut, Sandiaga hanya tersenyum. Sambil berkelakar, Sandi mengingatkan pesan tersebut termaktub dalam program One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship (OK OCE).



"Tolong dibuatin lagu OK OCE, Pak," ucap Sandi kepada Rhoma.



Pedangdut itu menyampaikan pesan agar kemenangan Anies-Sandi bisa membawa persatuan dan kesatuan bagi warga Jakarta. I juga berharap di bawah kepemimpinan baru, warga Jakarta bisa hidup sejahtera dan bahagia. Rhoma sendiri pun mengatakan tidak menyampaikan pesan khusus untuk mereka. "Enggak usah dipesan, insha Allah beliau amanah," ujar Rhoma.