Cukai Karbon Berpotensi Hasilkan Rp 90 Triliun Pertahun, Begini Kalkulasinya

Dalam perhitungannya, KPBB mencatat bahwa penerimaan negara dari kenaikan PPN sebesar satu persen hanya mencapai Rp 67 triliun per tahun. Sementara itu, penerapan cukai karbon kendaraan dapat memberikan manfaat besar, seperti mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi udara, menurunkan beban pasokan bahan bakar minyak, mempercepat transisi ke energi terbarukan, dan tentunya meningkatkan pendapatan negara.

Pemerintah Diimbau Terapkan Cukai Karbon Ketimbang PPN 12 Persen, Bisa Dapat Rp 92 Triliun per Tahun

Saat Pembelian Barang yang Mengandung Karbon



Pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu atau periode lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tarif pajak karbon ditetapkan setidaknya sama atau lebih tinggi dari harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara. Besaran tarif pajak karbon diatur dalam Pasal 13 UU HPP, di mana tarif pajak karbon minimum yang berlaku saat ini adalah Rp 30 per kilogram. Awalnya, dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tarif minimum pajak karbon sempat ditetapkan sebesar Rp 75 per kilogram.