Daihatsu DN Trec Siap Menjalani Debut di Tokyo Motor Show 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Daihatsu Motor Co, Ltd (Daihatsu) melakukan world premier empat produk terbarunya, serta satu produk peluncuran perdana pasar Jepang di The 45th Tokyo Motor Show 2017, yang akan digelar di Tokyo Big Sight, 25 Oktober-5 November 2017.



Salah satu produk terbaru yang akan diluncurkan perdana secara global adalah Daihatsu DN Trec, di samping DN Pro Cargo, DN Compagno, DN U-Space, dan DN Multisix.

Interior Daihatsu DN Trec Concept yang akan dipamerkan di Tokyo Motor Show mulai 25 Oktober 2017. (Daihatsu.com)