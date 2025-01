Daihatsu Xenia Custom Meluncur, Simak Perbedaannya

TEMPO.CO , Tangerang - PT Astra Daihatsu Motor meluncurkan edisi terbaru Xenia dinamakan Great New Daihatsu Xenia Custom. "Great New Xenia Custom hadir untuk memberikan pilihan yang variatif dan memenuhi tingginya animo masyarakat terhadap produk Special Edition," ujar Supranoto, Deputy Chief Executive PT Astra International Tbk - Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), di Daihatsu Astra Biz Centre, BSD, Tangerang, Jumat 10 November.

Supranoto menjelaskan Great New Xenia Custom dipoles dengan grey painted inner honeycomb dan bemper aerokit yang cukup lebar dan besar di seluruh bagian bawahnya, kini Xenia tambil lebih kokoh dan tangguh serta sporty. Sementara di sisi sampingnya, terdapat side stone guard dan over fender untuk melindungi tubuh luarnya.



