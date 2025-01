Diplomasi Volvo Ala Swedia Menggaet Hubungan dengan Korea Utara

Swedia mengirimkan investasi produk senilai US$70 juta, investasi tersebut membuat kementerian Swedia harus mengirimkan seorang diplomat ke Korea Utara. Pada akhirnya, Swedia merupakan negara Eropa pertama yang mendirikan kedutaan di Korea Utara. Baca: Geely-Volvo Berencana Memproduksi Lynk & Co di Belgia dan AS

Cornell dalam buku berjudul “North Korea Under Communism: Report of an Envoy to Paradise” mengatakan kegagalan kerjasama tersebut disebabkan oleh pemerintah Korea Utara yang mengembangkan industri diluar kapabilitasnya, selain itu pemerintah Korea Utara dianggap tidak terbiasa mengembangkan bisnis diluar blok komunis.