Dirampok Cucunya, Kepala Nenek 100 Tahun Robek dan Mata Lebam

TEMPO.CO, Bekasi - Seorang nenek berusia 100 tahun, bernama Sarbinah, dilukai lalu dirampok oleh cucunya sendiri di rumahnya, Gang Masjid Al Mukmin RT 3/RW 18, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, hari ini, Selasa 5 Desember 2017.



"Pelaku mengambil uang Rp 3 juta dan perhiasan emas 10 gram," kata juru bicara Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing AndariErna.



Menurut Erna, nenek malang tadi dirampok sekitar pukul 05.00 WIB. Ketika itu, AM, cucu nenek tadi, datang berkunjung. Sarbinah membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, AM langsung menghajar kepala neneknya tanpa ampun menggunakan batu bata lalu merampas harta korban. Nenek itu pun tersungkur.



Erna menuturkan, kepala korban luka robek sepanjang 6 sentimeter dengan kedalaman 2 sentimeter. Kedua matanya lebam serta bibir robek akibat kekerasan sebelum dirampok. "Korban sudah sadarkan diri, tapi masih syok ketika dimintai keterangan," ucapnya.



Setelah Sarbinah tak berdaya, dirampoklah dia. AM mengambil harta korban sebelum melarikan diri. Tak lama berselang Hasanah, putri si nenek, datang menolong dan melarikan ibunya ke rumah sakit.



Penyidik Polsek Bekasi Timur memburu AM. Barang bukti yang disita berupa kain panjang motif batik bernoda darah dan sebuah batu bata, serta empat pecahan bata dari rumah korban yang dirampok. "Pelaku sudah diidentifikasi," tutur Erna.