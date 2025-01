Dokter: Alat KB Implan Cocok untuk Perempuan di Atas 40 Tahun

“Implan direkomendasikan pada perempuan sehat semua usia. Tapi untuk yang berusia di atas 40 tahun sangat baik karena mengurangi risiko kanker payudara. Implan hanya berisi hormon progestin dan sama sekali tidak mengandung hormon estrogen, yang selama ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara,” ujar Julianto.



Di antara jenis alat kontrasepsi lain, susuk paling rendah tingkat kegagalannya dibanding pil dan suntikan. Data WHO menunjukkan, tingkat kegagalan dengan pil KB sekitar 90 per 1.000 orang dan suntik 60 per 1.000 orang. Implan memiliki angka kegagalan hanya 0,05 per 1.000 atau terkecil, bahkan dibandingkan dengan IUD, sebesar 8,5 orang dari 1.000 pengguna.