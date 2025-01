Evaluasi 3 Tahun Jokowi-JK di Bidang Sosial-Ekonomi

Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati, mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Jokowi-JK berada di angka 5 persen dengan tingkat inflasi di bawah 4 persen. Prestasi itu, menurut dia, belum cukup membanggakan karena pertumbuhan di angka 5 persen hanya berdampak pada elastisitas bagi ketersediaan 200 ribu lapangan pekerjaan. Jumlah itu jauh dari kebutuhan nasional yang memerlukan ketersediaan 1 juta lapangan kerja. “Masih jauh dari kebutuhan,” kata dia.