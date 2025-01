Heboh Goes Plus Beraksi dalam Perpisahan Djarot di Balai Kota

TEMPO.CO, Jakarta - Band Goes Plus, yang diketuai Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika, meramaikan acara pelepasan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI pada Ahad, 15 Oktober 2017.



Band tersebut membawakan lagu-lagu Koes Plus yang akrab di telinga para pejabat satuan kerja perangkat daerah. Agus, yang menjadi vokalis utama sekaligus gitaris, begitu lincah membawakan lagu-lagu, seperti Diana, Pelangi, dan Bunga di Tepi Jalan.



Sejumlah kepala dinas juga tak mau ketinggalan heboh. Kepala Dinas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DKI Irwandi ikut menemani Agus. Ia turut menyumbangkan suara seraknya dengan menyanyikan lagu Jemu. "Kurasa berat, kurasa berat, beban hidupkuuu...," kata Irwandi sambil mendorong mikrofon dan mengangkat kakinya seperti vokalis band.



Sambil diiringi lagu Koes Plus, Kepala Dinas Kesehatan DKI Koesmedi Priharto bersama jajarannya melakukan senam di depan Djarot. Mereka kompak memakai kemeja merah bertuliskan "Ketuk Pintu Layani dengan Hati" di bagian dada kiri, yang merupakan program Koesmedi.